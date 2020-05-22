Российские торговые центры распродадут через Avito

На сайте Avito начали появляться объявления о продаже российских торговых центров (ТЦ). Это происходит на фоне падения выручки, низких поступлений от арендной платы и необходимости платить налоги, когда помещения простаивают.

Так, за 11,5 миллиарда рублей выставлен на рынок торговый центр на Арбате в Москве. «Предлагается к продаже торговый центр общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров, расположенный на первой линии улицы Арбат. Действующий и приносящий доход арендный бизнес», — сказано в объявлении. Отмечается, что срок его окупаемости составит восемь лет, а 100 процентов площадей сданы в долгосрочную аренду.

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ТЦ «Прага» площадью 9,754 тысячи квадратных метров в спальном районе Москвы отдается за 334,5 миллиона рублей. Согласно объявлению, почти все площади комплекса также сданы в аренду. Отмечается, что предложение срочное.

В других регионах России наблюдается такая же тенденция, в основном объявления о продаже торговых центров были опубликованы в мае.

22 мая Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла закон, позволяющий пострадавшему от коронавируса бизнесу расторгать договоры аренды с владельцами торговых центров в одностороннем порядке. Двумя неделями ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что крупные московские торговые центры станут невыгодными для владельцев и будут снесены после пандемии.

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