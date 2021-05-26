На новых российских деньгах предложили изобразить Сталина

Глава партии Коммунисты России Максим Сурайкин предложил Центробанку использовать изображения Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского для оформления новых купюр достоинством 1 000 и 5 000 рублей, сообщает РИА Новости.

По его словам, на банкнотах должны быть изображены выдающиеся личности прошлого, причем лучше те, кто относился к деньгам равнодушно. Сурайкин считает, что изображение Дзержинского, основателя и главы ВЧК, лучше подойдет 1 000 рублей, а Сталина следует использовать для купюры самого крупного достоинства. Политик уверен, что при виде них коррупционеры и мошенники будут вздрагивать, а честным людям будет «приятно смотреть на свои трудовые рубли».

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?

Обращение связано с тем, что Центробанк сформировал экспертные группы для выбора изображений. В качестве возможных вариантов рассматриваются объекты культурного и научного наследия, памятники истории, природные ландшафты.

Ранее куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал о разработке нового дизайна для купюр достоинством в 100 рублей. По его словам, размер и цветовая гамма сохранятся, но оттенок изменится, а цифры станут крупнее.

До этого он говорил, что на новых наличных появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Пропадут с них Красноярск, Архангельск и Хабаровск. Купюры нового образца появятся в обороте в 2022 году.