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Обнаружены тела пропавшей на озере российской пары туристов

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Фото: СУ СКР по Приморскому краю

На озере Ханка в Приморском крае были обнаружены тела пропавшей супружеской пары. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

Следователи сообщили, что тела мужчины и женщины прибило к берегу острова недалеко от того места, где была найдена резиновая лодка. На них при первоначальном осмотре не было обнаружено повреждений.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и другие экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

10 июня семья из трех человек вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера недалеко от села Камень-Рыболов. На следующий день местные жители, не обнаружив туристов в разбитом лагере, начали поиски. В семи километрах от места привала они нашли надувную лодку с оторванным мотором, в ней находился трехлетний ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.

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