Российские дети вытащили утонувшего мальчика и принялись показывать его знакомым

В Московской области на берегу озера Клинского района дети вытащили тело утонувшего мальчика, после чего принялись показывать его своим знакомым. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 14 июня. Трое детей поехали на велосипедах на песчаный карьер, где образовалось озеро. На берегу они начали играть. В ходе игры один из мальчиков толкнул другого в воду.

Детям удалось вытащить друга из воды, но тот уже не подавал признаков жизни. Они испугались и отправились в сторону поселка. По пути дети принялись рассказывать встречным знакомым о несчастном случае, а также предлагали сходить и посмотреть на тело.

Родителям погибшего о случившемся они рассказали только спустя некоторое время.

По факту гибели школьника правоохранительные органы начали проверку, уточняет газета.

Ранее сообщалось, что на Москве-реке под винтами катера погиб ребенок. Он перегнулся за ограждения судна, после чего упал в воду. Прибывшим врачам скорой помощи не удалось спасти мальчика.