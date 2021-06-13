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На Москве-реке под винтами катера погиб ребенок

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В районе Строгино на Москве-реке под винтами катера погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, ребенок перевалился за ограждение катера и упал в воду, когда семья каталась на водных лыжах. Врачи скорой помощи пытались спасти пострадавшего, но он умер, не приходя в сознание. Сейчас на месте работают следователи.

В начале июня в Москве умер пятилетний ребенок со спинальной мышечной атрофией, так и не получив лекарства. В октябре 2019 года консилиум врачей Морозовской больницы назначил ему препарат «Спинраза», который к 2021 году мальчик так и не получил.

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