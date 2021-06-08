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В Москве ребенок два года прождал положенное ему лекарство и умер

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Москве пятилетний ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) два года прождал назначенный ему препарат «Спинраза» и умер, так и не получив лекарства. Замоскворецкая межрайонная прокуратура проводит проверку, сообщает во вторник, 8 июня, издание «Такие дела».

У ребенка диагностировали СМА второго типа почти сразу после рождения. В октябре 2019 года консилиум врачей Морозовской больницы назначил ему препарат «Спинраза», который к 2021 году мальчик так и не получил. После этого его родители решили обратиться в суд.

7 апреля представители столичного департамента здравоохранения заявили, что готовы положить мальчика в больницу и сделать ему укол «Спинразы». В ходе сдачи анализов перед госпитализацией у него обнаружили коронавирусную инфекцию и отправили лечиться домой. Спустя неделю ребенок умер от сердечно-легочной недостаточности и СМА.

Юрист Фарит Ахмадуллин, от которого о данной ситуации узнали журналисты, рассказал, что обращался в Следственный комитет и Росздравнадзор, однако ответов не получил. Журналисты обратились в оба ведомства за разъяснениями. На момент публикации материала они даны не были.

Ранее сообщалось, что в Кургане 67-летний местный житель девять часов ждал очереди на компьютерную томографию (КТ), дождался ее и умер.

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