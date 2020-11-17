Врач приехал на вызов к россиянину после его смерти

Новосибирский Минздрав проверяет сообщения в СМИ о заразившемся коронавирусом пациенте, к которому врач приехал уже после смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

Ранее издание «Аргументы и факты» сообщило о заразившемся коронавирусом жителе Новосибирска, который умер, не дождавшись прихода участкового врача. После заметного улучшения мужчине вновь стало хуже, но участковый так и не появлялся. Позже мужчину госпитализировали, а через два дня он умер в реанимации. По словам сына умершего, отца не учли в статистике, назвав пневмонию причиной смерти. Спустя несколько дней после смерти мужчины, жена вызвала себе на дом терапевта, который якобы пришел на вызов не к ней, а к Скрипникову Вадиму Михайловичу — скончавшемуся россиянину.

Минздраву предстоит оценить качество и своевременность оказания медицинской помощи скончавшемуся 48-летнему мужчине. В ведомстве также напомнили, что больных с коронавирусом госпитализируют по определенным причинам, когда им нужна кислородная поддержка. Отсутствие результатов КТ не является основанием для отказа в госпитализации.

Компьютерную томографию пациентам назначает врач после осмотра, независимо от того, пришел ли пациент в приемный покой сам или привезен на скорой.

Ранее пенсионер из Перми скончался после долгого ожидания скорой. С 19 сентября он вел в социальных сетях дневник о болезни, а 11 октября умер в реанимации с двусторонней пневмонией и поражением 80 процентов легких.