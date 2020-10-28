Инвалид с поражением легких четыре часа пролежал на полу в российской больнице

В Нижегородской области инвалид первой группы четыре часа пролежал с поражением легких на полу в Сокольской центральной районной больнице. Об этом сообщили в группе «Типичный Новгород» во «ВКонтакте». Спустя два дня он скончался в Городецкой ЦРБ.

Мужчина был инвалидом первой группы и не мог передвигаться сам. Пролежав на полу четыре часа, больной дождался скорую помощь. «Пенсионера, и без того натерпевшегося неудобств, поместили в "буханку" и повезли», — отмечают в сообществе.

В СК начали проверку по факту информации об инциденте в СМИ и социальных сетях. Следователи устанавливают детали произошедшего. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили «Интерфаксу», что в современных эпидемиологических условиях пациента, который пережил два инсульта и имел длительный анамнез сахарного диабета второго типа, было запрещено размещать в зоне риска заражения коронавирусом.

В министерстве здравоохранения также обещали дать оценку произошедшему.

Ранее пенсионер из Перми скончался после долгого ожидания скорой. С 19 сентября он вел в социальных сетях дневник о болезни, а 11 октября умер в реанимации с двусторонней пневмонией и поражением 80 процентов легких.