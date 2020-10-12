Директор дома престарелых раскрыл детали «смерти» живого пациента с COVID-19

Инцидент со «смертью» заразившегося коронавирусом пенсионера, родственникам которого врачи по ошибке передали гроб для захоронения, произошел из-за путаницы в именах. Детали изданию «Подъем» раскрыл директор дома престарелых Савелий Сарбадаков.

По его словам, двое жителей дома-интерната заболели, и их отвезли в больницу. После лечения одного из них привезли обратно с чужим паспортом. «В итоге один потом оказался не тем, кого привезли. То есть привезли одного человека под другим именем, мы поняли, что это не он», — сказал руководитель учреждения, не уточнив про второго пациента.

Он отметил, что после обнаружения подмены в интернате отправили запрос в прокуратуру. Следственный комитет начал проверку.

Ранее внучка пожилого россиянина рассказала, что родственники получили закрытый гроб, и его нельзя было открывать из-за подтвержденного COVID-19 у пенсионера. Семья провела похороны и через неделю узнала, что их дед жив, и необходимо приехать в интернет на опознание. Родные не знают, кто похоронен в семейном захоронении, и было ли тело в гробу. Они собираются требовать компенсацию.