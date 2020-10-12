Родственница объяснила похороны живого россиянина с коронавирусом

Семья заразившегося коронавирусом пенсионера, которая заживо похоронила его из-за путаницы с документами, не вскрывала привезенный гроб, так как речь шла об инфицированном. Так произошедшее телеканалу «360» объяснила внучка пожилого мужчины.

По ее словам, во время похорон гроб также был закрыт. Теперь родные не знают, кого именно захоронили в семейной могиле, и было ли вообще тело. «Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты», — добавила россиянка.

По ее словам, родственники возмущены халатностью и будут требовать компенсации. «Это же не мебель привезли, напутали», — сказала она.

Сюжет о произошедшем вышел на телеканале «Вести Кузбасс» 10 октября. Родственница пенсионера рассказала, что ее дед жил в доме престарелых и заразился коронавирусом. Потом врачи позвонили и сказали, что он скончался. Через неделю после похорон позвонил директор дома-интерната и объявил, что дед жив и его надо опознать. В больнице, куда его госпитализировали, напутали с документами и выписали пациента с чужим паспортом. Региональный Минздрав начал проверку.