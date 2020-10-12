Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Депутата Госдумы от «Единой России» лишат должности за хамство
Машину премьер-министра Автстралии облили краской из-за отношения к мигрантам
Кудрин предрек более сильный спад российской экономики
В Афинах попытались напасть на Саакашвили
Стивен Кинг расхвалил российский сериал из-за водки и снега
Лукашенко рассказал о предложении передать 70 президентских полномочий
Евросоюз продлил санкции за разработку и применение химического оружия
Найден редчайший дубонос с окрасом самца и самки
Названы сроки жизни коронавируса на человеческой коже
Жители сирийской деревни закидали камнями колонну российских военных
Новости партнеров

Родственница объяснила похороны живого россиянина с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Семья заразившегося коронавирусом пенсионера, которая заживо похоронила его из-за путаницы с документами, не вскрывала привезенный гроб, так как речь шла об инфицированном. Так произошедшее телеканалу «360» объяснила внучка пожилого мужчины.

По ее словам, во время похорон гроб также был закрыт. Теперь родные не знают, кого именно захоронили в семейной могиле, и было ли вообще тело. «Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты», — добавила россиянка.

По ее словам, родственники возмущены халатностью и будут требовать компенсации. «Это же не мебель привезли, напутали», — сказала она.

Сюжет о произошедшем вышел на телеканале «Вести Кузбасс» 10 октября. Родственница пенсионера рассказала, что ее дед жил в доме престарелых и заразился коронавирусом. Потом врачи позвонили и сказали, что он скончался. Через неделю после похорон позвонил директор дома-интерната и объявил, что дед жив и его надо опознать. В больнице, куда его госпитализировали, напутали с документами и выписали пациента с чужим паспортом. Региональный Минздрав начал проверку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семья «воскресшего» после похорон мужчины из Кузбасса потребует компенсации
Россияне похоронили живого пациента с коронавирусом
В Подмосковье нашли похороненную заживо овчарку
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Развод стал нормальным этапом жизни»

Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
11:59Сегодня

Депутата Госдумы от «Единой России» лишат должности за хамство

11:31Сегодня

Отец соратницы Навального решил производить иглы для безболезненных уколов

11:18Сегодня

Выявлены регионы России с самой высокой смертностью по коронавирусу

Россия00:03 8 октября

«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»

Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
11:11Сегодня

Российский врач рассказал о влиянии стресса на коронавирус

10:35Сегодня

Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве 

10:31Сегодня

В России выявили 13,5 тысячи новых случаев коронавируса

Россия00:01 5 октября
Борис Ельцин

«Два десятка президентов»

30 лет назад регионы России один за другим объявляли о независимости. Чего и как они добивались?
10:26Сегодня

Россияне похоронили живого пациента с коронавирусом

10:23Сегодня

Названы самые скоростные автомагистрали Москвы в час пик 

10:17Сегодня

Около 10 тысяч юных москвичей приняли участие в отборочном этапе KidSkills 2020

Россия
«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»
Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
Все материалы
Мир
Врачи вышли на протесты из-за условий борьбы с коронавирусом
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
Стало известно о сроках заключения ракетного договора между США и Россией
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска» и войне в Чечне
О чем еще за два года успели поговорить президенты России и США
Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии
Третья мировая волна
Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?
Все материалы
Бывший СССР
Президенты Азербайджана и Армении прокомментировали переговоры в Москве
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Зеленскому запретили использовать русский язык
«Переговоры ни к чему не приводят»
 
Российские военкоры оспорили заявление Алиева о взятии территорий в Карабахе
И грянул гром
Киргизы вновь громят дом правительства и тюрьмы. Почему выборы в стране заканчиваются революциями?
Алиев подтвердил переброску турецких F-16 в Азербайджан
Все материалы
Экономика
Названо лучшее постное масло
Союз разрушимый
Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет
«Лукойл» начал второй этап развития месторождения в Каспийском море
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
США подготовят новый план для спасения экономики
За бугром
Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?
Атомные технологии и физику будущего обсудят на фестивале NAUKA 0+
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми
«Мое фото в кармане у каждого милиционера»
Ученик Усамы бен Ладена взрывал дома в России. Чтобы устранить его, понадобился секретный яд
Бывшего командира роты снайперов осудили за пропавшие бронежилеты и прицелы
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
Россиянке удалось избежать пожизненного заключения в Швейцарии
«Вели себя как фашисты»
Белорусские милиционеры — о режиме Лукашенко, жестокости на митингах и бунте против системы
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
Вассерман в одних трусах показал журналистам свою квартиру
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Харламов высмеял Асмус и стал героем собственной версии «Холостяка»
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Российский космонавт пожаловался Рогозину на оскорбления от робота «Федора»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Российских журналистов отпустили и повторно задержали на митинге в Белоруссии
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Леопард утащил в кусты семилетнюю девочку и растерзал ее
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
11-летний мальчик угнал школьный автобус
Жена нашла потерянное 53 года назад кольцо мужа
Замуж любой ценой
Ураганы, забастовки и даже бедность не преграда для этих невест. Они хотят свадьбу и получают ее
Мужчина разбогател после 20 лет игры в лотерею и раскрыл выигрышную тактику
Кендра Хэтчер и Рикардо ПаниагуаОдержимая страстью
Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Все материалы
Nissan запатентовал в России новый X-Trail
Рекордные гиперкары Третьего рейха
Сверхскоростные довоенные Mercedes-Benz и Auto Union, обогнать которых не могли восемьдесят лет
Единственный седан Cadillac покинул российский рынок
Видео: обновленный Bentley Bentayga
Эксклюзив: первый в России Bentley Bentayga после глубокого рестайлинга
Первую партию кроссоверов Geely Tugella привезли в Россию
Восемь последних самураев
Видео: это «сто сороковые» Мерседесы в идеальном состоянии из Японии. Их уничтожат
Пожарные признались, что не подготовлены к тушению электрокаров
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы