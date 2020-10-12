Россияне похоронили живого пациента с коронавирусом

Жители села Шабаново Кемеровской области похоронили родственника, заразившегося коронавирусом. Позже им сообщили, что мужчина жив. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева, передает РИА Новости.

Замминистра уточнила, что по факту произошедшего ведомство проводит служебную проверку. По ее словам, сейчас идут две проверки по организации оказания медпомощи двум госпитализированным пациентам с COVID-19.

10 октября на телеканале «Вести Кузбасс» вышел сюжет о жителях села, которые организовали похороны живому пенсионеру, о смерти которого семью оповестили врачи. Прошли похороны, гроб был закрыт из-за подтвержденного коронавируса у пациента. Через несколько дней родственникам позвонил директор дома престарелых, где жил пожилой мужчина, и позвал на «опознание». Оказалось, что их дедушка жив и абсолютно здоров, семья была в шоке. Надгробные таблички сожгли, а свидетельство о смерти осталось. Позднее выяснилось, что из дома-интерната госпитализировали двух постояльцев, одного из них выписали живым, но с чужим паспортом.