В России шесть человек попали в ДТП и сгорели заживо

В Саранске (Республика Мордовия) столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего произошло возгорание. Шестеро человек погибли. Об этом сообщает «Московский комсомолец», видео с места аварии опубликовал в своем YouTube-канале местный журналист.

На появившихся в сети кадрах видно, как одновременно горят обе столкнувшиеся машины. Людей вокруг не видно, как и сотрудников ДПС.

По словам опубликовавшего ролик пользователя, столкновение произошло из-за выезда одного из водителей на встречную полосу. Он уточнил, что виновник аварии пока не установлен. Один из автомобилей принадлежал местному таксопарку. «Московский комсомолец» утверждает, что находившиеся в машинах люди сгорели заживо.

8 июня российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров, работавший курьером. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал. На момент аварии Ефремов был пьян, также в его крови нашли следы наркотиков.

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