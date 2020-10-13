Внучка «похороненного» живого россиянина прокомментировала произошедшее

Внучка жителя села Шабаново Кемеровской области, который оказался жив после того, как его якобы похоронили в закрытом гробу из-за подтвержденного COVID-19, прокомментировала произошедшее. Своими рассуждениями она поделилась с изданием «360».

Она подчеркнула, что вскрытие тела после смерти не проводилось, поскольку у «покойного» был положительный тест на коронавирус. В настоящее время родственники не знают, кого закопали на территории семейного захоронения и было ли вообще тело в гробу.

Внучка россиянина возмутилась халатности сотрудников дома-интерната, в котором его объявили умершим. «Я понимаю, старый человек. Это же не мебель привезли, напутали», — отметила она.

По ее словам, для начала родственники будут восстанавливать документы дедушки, а затем попытаются найти виновного в этой ситуации. Семья россиянина намерена взыскать с причастных к произошедшему «моральные и материальные затраты».

10 октября на телеканале «Вести Кузбасс» вышел сюжет о жителях села, которые организовали похороны живому пенсионеру, о смерти которого семью оповестили врачи. Через несколько дней родственникам позвонил директор дома престарелых, где жил пожилой мужчина, и позвал на «опознание». Оказалось, что их дедушка жив и абсолютно здоров. Надгробные таблички сожгли, а свидетельство о смерти осталось. Позднее выяснилось, что из дома-интерната госпитализировали двух постояльцев, одного из них выписали живым, но с чужим паспортом.

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева заявила, что по факту произошедшего ведомство проводит служебную проверку.