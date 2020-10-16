Российский пенсионер 14 дней ждал помощи врачей, вел дневник в соцсетях и умер

Пермский пенсионер с 19 сентября вел в социальных сетях дневник о болезни, но скорая приехала слишком поздно — он скончался от поражения легких в больнице. Историю 69-летнего Валерия Гилева рассказала Baza.

В своем первом посте о болезни пенсионер сообщил о температуре 39 градусов и звонке в скорую, где ему якобы отказали в госпитализации под предлогом отсутствия лекарств. Диспетчер в скорой помощи сообщила мужчине, что перенаправила вызов в неотложку, а после — обратно в скорую, но к больному так никто и не приехал.

21 сентября мужчина сообщил, что температура не спадает, а история со скорой продолжается. В итоге Валерий сам пошел к участковому и просидел четыре часа в очереди, ожидая приема. Врач вызвала скорую помощь пациенту, но неотложка вновь не приехала.

«Скорой как не было, так и нет. Вот такие дела, а если бы было еще хуже? Что тогда делать? Даже думать о таком варианте боюсь. Знаю ведь, помощи не дождаться», — приводит слова Валерия Гилева Baza.

Спустя два дня после визита к участковому Валерия все же увезли на томографию и диагностировали 45 процентов поражения легких, но госпитализировать отказались. Пенсионер получил отрицательный тест на коронавирус, однако написал, что температура не спадает. 2 октября в социальных сетях он сообщил, что лежит под капельницей. «Пока очень тяжело», — написал больной.

По словам подруги семьи Гилевых, жена Валерия добралась до главного врача больницы, и только тогда удалось вызвать скорую. Пост с капельницей был последней записью пенсионера. По информации портала 59.ru, 11 октября он умер в реанимации с двусторонней пневмонией и поражением 80 процентов легких.

Сотрудник скорой помощи рассказал Baza, что информация об истории болеющего пенсионера не соответствует действительности, а долгое ожидание скорой произошло из-за отсутствия свободных бригад.