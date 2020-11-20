Россиянин девять часов ждал очереди на КТ, дождался и умер

В Кургане 67-летний местный житель девять часов ждал очереди на компьютерную томографию (КТ), дождался ее и умер. Об этом дочь пенсионера рассказала URA.RU.

По ее словам, мужчина умер 29 сентября. В тот день россиянину три раза вызывали скорую, и медики приезжали. Его повезли в железнодорожную поликлинику, где он ждал КТ с 09:00 до 18:00. Реанимацию ему проводили врачи второй горбольницы, но спасти пациента не удалось.

Дочь погибшего добавила, что тот страдал астмой, но у него не было коронавируса. КТ показала поражение легких, поэтому женщина не исключила вирусную пневмонию. По ее мнению, виновата лечащий врач – если бы та провела сатурацию и поняла, что состояние отца критическое, «она бы не держала его в поликлинике», так как его надо было сразу подключать к кислороду. Она отметила, что медик уже уволилась из поликлиники.

В департаменте информационной и внутренней политики правительства Курганской области заявили, что департамент здравоохранения в данной ситуации проводить проверку не может, поскольку поликлиника не является региональным учреждением. Там добавили, что дочь умершего может написать обращение — его направят в Росздравнадзор, где проверят качество оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что новосибирский Минздрав проверяет публикации СМИ о заразившемся коронавирусом пациенте, к которому участковый врач приехал уже после смерти. По словам сына 48-летнего мужчины, его госпитализировали, через два дня он скончался в реанимации, а через несколько дней его жена вызвала терапевта. Медик якобы пришел не к ней, а к ее умершему супругу. Родственники утверждают, что причиной смерти россиянина указали пневмонию.