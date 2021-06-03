Часть дома рухнула и убила троих детей под Воронежем

Часть дачного дома рухнула и убила троих детей в Воронежской области. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«При разборе завалов на месте обрушения обнаружены тела трех погибших детей», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о гибели троих детей под завалами, сообщает ТАСС. Жертвами обрушения стали три мальчика в возрасте от семи до 12-ти лет. В настоящее время поисково-спасательная операция завершена.

Отмечается, что здание было недостроенным.

Первоначально появилась информация о том, что дети оказались под завалами после обрушения плиты перекрытия в доме в селе Копанище.

В апреле сообщалось, что двухмесячный ребенок погиб под завалами на месте взрыва в селе Маргуша Нижегородской области.