Россия
 
Последние новости
Протасевич признал вину по статье об организации беспорядков
Гости возмутились поцелуями чернокожей пары в бассейне отеля и были пристыжены
Дмитрий Гудков отказался сдавать биологические образцы
Женщина показала способ узнать об окончании срока годности подушки
Стало известно о скором освобождении Дмитрия Гудкова
Появились подробности возможной экологической катастрофы в Индийском океане
Москвичка послушалась астролога и сменила имя ради замужества 
Петрова и Боширова обвинили в отравлении Македонского
Стюардесса поработала на частном самолете и удивилась нравам богатых пассажиров
Новости партнеров
Прослушать новость

Часть дома рухнула и убила троих детей под Воронежем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Часть дачного дома рухнула и убила троих детей в Воронежской области. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«При разборе завалов на месте обрушения обнаружены тела трех погибших детей», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о гибели троих детей под завалами, сообщает ТАСС. Жертвами обрушения стали три мальчика в возрасте от семи до 12-ти лет. В настоящее время поисково-спасательная операция завершена.

Отмечается, что здание было недостроенным.

Первоначально появилась информация о том, что дети оказались под завалами после обрушения плиты перекрытия в доме в селе Копанище.

В апреле сообщалось, что двухмесячный ребенок погиб под завалами на месте взрыва в селе Маргуша Нижегородской области.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
После взрыва в Нижегородской области задержали двоих сотрудников газовой службы
Тело младенца извлекли из-под завалов на месте взрыва в Нижегородской области
Младенец оказался под завалами после взрыва жилого дома в Нижегородской области