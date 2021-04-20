Тело младенца извлекли из-под завалов на месте взрыва в Нижегородской области

Спасатели извлекли тело погибшего младенца из-под завалов на месте взрыва в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В 2:25 (по Москве — прим. "Ленты.ру") на месте происшествия обнаружено тело погибшего ребенка 2021 года рождения», — говорится в публикации. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, идет разбор завалов.

Взрыв и последующий пожар произошли в жилом доме вечером 19 апреля. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами.

В результате аварии несколько человек пострадали, из-под завалов был изъят двухмесячный ребенок. В здании частично обвалились перекрытия второго и третьего этажей, четыре квартиры полностью оказались разрушены.