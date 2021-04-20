Россия
 
Последние новости
Боровой изложил новую версию событий в день гибели Джохара Дудаева
В российском кабмине объяснили рост цен на квартиры
Украина обвинила Россию в намерении превратить ее в «аграрную провинцию»
Уолл-стрит поверила в будущее экономики США
Эксперты предсказали цены на бензин в России к концу года
Эксперт призвал удалить одно приложение в смартфоне
Фигура популярной 42-летней певицы на фото в бикини восхитила фанатов
Диетолог предупредила об опасности еды быстрого приготовления
В Госдепе предрекли «новый театр конфликта» с Россией в Арктике
Новости партнеров

Тело младенца извлекли из-под завалов на месте взрыва в Нижегородской области

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал Mash

Спасатели извлекли тело погибшего младенца из-под завалов на месте взрыва в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В 2:25 (по Москве — прим. "Ленты.ру") на месте происшествия обнаружено тело погибшего ребенка 2021 года рождения», — говорится в публикации. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, идет разбор завалов.

Взрыв и последующий пожар произошли в жилом доме вечером 19 апреля. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами.

В результате аварии несколько человек пострадали, из-под завалов был изъят двухмесячный ребенок. В здании частично обвалились перекрытия второго и третьего этажей, четыре квартиры полностью оказались разрушены.

Предыстория: Младенец оказался под завалами после взрыва жилого дома в Нижегородской области
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мощный пожар на берегу Невы в Петербурге попал на видео
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане возросло
МВД назвало свою версию взрыва в жилом доме в Екатеринбурге