Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане возросло

Число жертв обрушения в жилом доме в Зеленодольске увеличилось до двух. В больнице скончалась одна из пострадавших. Об этом РИА Новости рассказал представитель Минздрава Татарстана.

«У нее были очень серьезные травмы», — уточнил собеседник агентства.

Предположительно, речь идет о женщине 1951 года рождения. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии и была в числе шести пострадавших. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 86-летнем россиянине.

Взрыв бытового газа в доме произошел вечером 29 марта. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже, пожара не было. Рассматривается несколько версий ЧП. Среди них: утечка газа, неисправность оборудования или нарушение норм его использования, попытка самоубийства хозяина квартиры.