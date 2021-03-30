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Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме Татарстана возросло

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме города Зеленодольск (Татарстан) возросло. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

По уточненной информации, травмы получили семь человек, один жилец погиб. Как уточнил источник агентства в экстренных службах, жертвой происшествия стал 86-летний россиянин.

Ранее было известно о трех пострадавших. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет. Одна жительница Зеленодольска доставлена в больницу в тяжелом состоянии, в настоящее время она находится в реанимации.

Взрыв произошел вечером 29 марта. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.

Причиной происшествия могли стать неисправность оборудования или утечка газа. Также одна из версий — нарушение норм использования оборудования (невнимательность жильцов, уснувших с включенной плитой). По неподтвержденным данным, трагедия случилась из-за попытки самоубийства жильца одной из квартир.

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