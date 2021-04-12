Мощный пожар на берегу Невы в Петербурге попал на видео

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на территории Невской мануфактуры. Об этом сообщили в городском управлении МЧС, передает ТАСС в понедельник, 12 апреля. Ролик публикует «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На опубликованных кадрах видны черный густой дым, полыхающий огонь и пожарные машины.

В МЧС уточнили, что на месте ЧП работаю более сотни человек личного состава. Пожару присвоен максимальный пятый ранг сложности. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее в Петербурге произошел взрыв газа и пожар в школе кулинарии. На видео с места происшествия видно, как пламя и черный дым пробиваются через несколько окон на первом этаже здания. Людям пришлось самостоятельно выбираться из горящего здания.