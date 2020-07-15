В учебном заведении Петербурга произошел взрыв и пожар

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Взрыв газа произошел в школе кулинарии на юге Санкт-Петербурга, после чего начался пожар. Видео с места инцидента опубликованы в паблике «Петербургский дневник» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пламя и черный дым пробиваются через несколько окон на первом этаже здания. Вокруг лежат различные обломки.

Происшествие случилось утром 15 июля в здании на Краснопутиловской улице, 108. Местные жители услышали звук, похожий на хлопок. По словам очевидцев, люди самостоятельно выбирались из горящего учебного заведения через окна.

По информации Пятого канала, предположительно, могут быть пострадавшие. В настоящий момент спасатели эвакуируют всех из здания. Причина взрыва не сообщается.

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