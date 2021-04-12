Командир пожарных погиб в горящем здании мануфактуры в Петербурге

При тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге погиб командир пожарной части, еще двое пожарных пострадали. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 12 апреля.

«По предварительным данным, при тушении пожара пострадали двое пожарных, они госпитализированы», — сказал источник агентства в экстренных службах.

В управлении МЧС по Петербургу агентству сообщили, что из здания мануфактуры эвакуировали 40 человек. Из них двое госпитализированы.

О пожаре на мануфактуре стало известно ранее 12 апреля. Ему присвоили максимальный ранг сложности. Сообщалось, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На опубликованных кадрах с места пожара видны черный густой дым, полыхающий огонь и пожарные машины.