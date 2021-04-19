Младенец оказался под завалами после взрыва жилого дома в Нижегородской области

В селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв, а затем крупный пожар в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Нижегородской области.

Информация о происшествии поступила 19 апреля 2021 года в 20:43. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на площади 1200 квадратных метров с последующим обрушением конструкций.

Как передает РЕН ТВ, под завалами оказался младенец. Девочку 2,5 месяцев достали живой, она получила травмы и была госпитализирована.

Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, а объем завала — 576 кубометров. В пункты временного размещения эвакуировали 106 жильцов дома, в том числе 18 детей. Частично обвалились перекрытия второго и третьего этажей, четыре квартиры полностью оказались разрушены.

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По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщается на сайте ведомства. На место выехал прокурор области Андрей Травкин.

Как отмечается сайте администрации Нижегородской области, пострадали три человека, у двоих диагностирован перелом позвоночника, еще один получил ожог лица и черепно-мозговую травму.

Губернатор региона Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оказание медпомощи пострадавшим и подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.

Ранее крупный пожар произошел в ночь на 15 апреля в селе Бызово Горноуральского округа. К моменту прибытия спасателей одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, и произошло обрушение кровли. В огне погибли пятеро детей. Власти Свердловской области объявили траур.