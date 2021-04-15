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Власти объявили траур после гибели пяти детей в российском частном доме

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Горноуральского городского округа Свердловской области объявили четверг, 15 апреля, траурным днем в связи с гибелью пяти детей при пожаре в частном доме в селе Бызово, сообщила пресс-служба окружной администрации.

«Администрация в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории городского округа», — говорится в публикации.

На всех зданиях и сооружениях с флагами округа и России их приспустят. Назначенные на 15 апреля праздничные и культурно-массовые мероприятия будут отменены.

Возгорание дома произошло ночью 15 апреля. Приехавшие на место спасатели застали полыхающий дом, кровля обрушилась. Одна из версий случившегося — старая электропроводка и нарушение правил противопожарной безопасности. Пожар начался во дворе, вскоре пламя перешло на жилое здание.

В доме проживала многодетная мать с семью детьми от разных отцов, один из которых осужден и находился в колонии. Сама родительница ранее злоупотребляла алкоголем, но недавно перестала пить.

В огне погибли семилетняя девочка и четыре младших мальчика. Спасены мать, трехлетний мальчик и новорожденная девочка. Они в больнице с ожогами.

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