В МВД рассказали о матери погибших в пожаре на Урале детей

Мать погибших при пожаре на Урале детей ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления спиртным, но позже ее сняли с учета. Об этом рассказал руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает РИА Новости.

По словам Горелых, мать сняли с учета, потому что она «встала на правильный путь и завязала».

Возгорание произошло в ночь на 15 апреля в селе Бызово Горноуральского городского округа. Предположительно, оно началось из-за старой электропроводки и нарушений правил противопожарной безопасности. Сначала загорелись строения во дворе, после чего огонь перекинулся на дом.

В доме проживала ранее состоявшая на учете в полиции многодетная семья с семью детьми от разных отцов, один из которых отбывает наказание в колонии. Погибли девочка 2013 года рождения и четверо мальчиков 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Были спасены мать, трехлетний мальчик и новорожденная девочка. Они доставлены в больницу с ожогами. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК).