Пожар в российском частном доме с погибшими детьми попал на видео

Пожар в частном доме в Свердловской области, в котором погибли пятеро детей, попал на видео. Предоставленный МЧС ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

В первой части видеозаписи видно охваченное пламенем здание. Затем демонстрируется, что осталось от дома после пожара. Видно, что жилище было полностью уничтожено, остались только кирпичная печь и несколько обугленных бревен. Пожарные заливали золу водой и расчищали территорию.

Возгорание произошло в ночь на 15 апреля в селе Бызово Горноуральского городского округа. Когда на место прибыли спасатели, дом был полностью в огне, произошло обрушение кровли. Предположительно, причиной происшествия стали старая электропроводка и нарушение правил противопожарной безопасности. Сначала загорелись постройки во дворе, после чего пламя перекинулось на жилище.

В здании проживала ранее состоявшая на учете в полиции многодетная семья с семью детьми от разных отцов, один из которых отбывает наказание в колонии. Погибли девочка 2013 года рождения и четверо мальчиков 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Были спасены мать, трехлетний мальчик и новорожденная девочка. Они доставлены в больницу с ожогами. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК).