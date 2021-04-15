Четверо детей погибли при пожаре в российском частном доме

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В МЧС сообщили, что тела детей были обнаружены при разборке сгоревшего дома в селе Бызово Горноуральского округа. Поиски еще одного несовершеннолетнего, который, по информации соседей, может быть под завалами, продолжаются.

К моменту прибытия спасателей одноэтажный дом был полностью охвачен огнем, и произошло обрушение кровли. До этого двое взрослых и двое детей смогли самостоятельно эвакуироваться. Отмечается, что в результате ЧП они пострадали и сейчас госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае четверо детей погибли, еще один взрослый и ребенок пострадали при пожаре в жилом доме. Возгорание случилось в двухэтажном доме на улице Микрорайон Северный города Лесосибирска.