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Четверо детей погибли при пожаре в российском жилом доме

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Фото: ГУ МЧС России

В Красноярском крае четверо детей погибли, еще один взрослый и ребенок пострадали при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Возгорание случилось в двухэтажном жилом доме на улице Микрорайон Северный города Лесосибирска. В результате пожара погибли четверо детей в возрасте 2, 5, 10 и 17 лет. Среди пострадавших — один взрослый и 12-летний ребенок.

В настоящее время пожар локализован на площади 60 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 37 человек и 14 единиц техники. Причина возгорания будет устанавливаться после полной ликвидации пожара, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Уфе в результате пожара в многоэтажном жилом доме погибли три человека, среди них один ребенок. Пострадали четыре человека, все они в разной степени отравились продуктами горения. Кроме того, из здания были эвакуированы 150 человек, из них 46 — дети.

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