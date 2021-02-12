В России две сестры изгоняли дух отца тлеющим можжевельником и погибли в пожаре

В Заболотье Тюменской области две сестры проводили обряд изгнания духа отца тлеющим можжевельником, в результате чего произошел пожар. 20-летняя девушка и ее 4-летняя сестра погибли, их 14-летний брат спасся. Об этом пишет Znak.

По информации издания, дети были в доме одни — их мать должна была приехать на следующий день. 11 февраля исполнялось 100 дней со смерти их отца. «Должны были резать барана, пригласили муллу читать молитву. Но детей она отправила вперед — они взрослые уже», — рассказал один из местных жителей.

Собеседник издания также отметил, что дом, из которого изгоняли призрак, уже около месяца никто не топил. Дух отца видели не только дети, но и местные жители. После выполнения обряда, по словам собеседника Znak, дети могли не заметить, что ветки не до конца прогорели, и оставили их в доме. «Может, уголек какой попал, не знаю. Но ночью случился пожар», — отметил он.

Спасти удалось только мальчика — обе девочки были в дальней комнате. Криминалисты работают на месте пожара. Мать погибших опрашивают следователи.

Ранее шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в чувашской деревне Орнары. Установлено, что в момент пожара в доме находился хозяин, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Выжить удалось только мужчине.