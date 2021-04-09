Девочка спасла тонувшего в бассейне парка развлечений ребенка

Девочка в американском парке развлечений Disney World в городе Орландо, штат Флорида, спасла тонувшего в бассейне ребенка. Об этом сообщает издание Metro.

В субботу, 3 апреля, 13-летняя Кейденс Хенсли (Kaydence Henslee) из города Мэйхилл, штат Нью-Мексико, отдыхала в парке развлечений на весенних каникулах. Она резвилась около бассейна и увидела маленькую девочку, которая лежала на воде лицом вниз.

Хенсли испугалась и бросилась на помощь ребенку. «Когда я вытащила ее из воды, ее губы были фиолетовыми», — сказала американка.

Случайный очевидец сделал ребенку искусственное дыхание. Девочку доставили в больницу. Ее состояние улучшилось только к вечеру следующего дня. Пострадавшей оказалось три года, ее зовут Хэвен Уильямс (Haven Williams).

«Врачи сказали, что ее вовремя вытащили из воды. Если бы помощь пришла чуть позже, все могло бы закончиться иначе», — рассказала мать Уильямс. Она пояснила, что отошла от бассейна всего на пару минут, когда ее дочь попала в беду.

После спасения Хэвен обе семьи подружились и обмениваются фотографиями. Спасение девочки вдохновило Хенсли пройти курс первой помощи.

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