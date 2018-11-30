Рыбак поймал на удочку трех девочек и спас им жизнь

В Аргентине рыбак с помощью удочки спас тонущих девочек. На видеозапись произошедшего обратило внимание местное издание Clarin.

Инцидент произошел на одном из пляжей муниципалитета Хенераль-Альварадо, провинция Буэнос-Айрес, в воскресенье, 25 ноября. Эрнан Мария Галарца (Hernan Maria Galarza) во время рыбалки заметил, что загоравшие неподалеку три девочки неожиданно исчезли. Он вгляделся в волны и увидел некие предметы, сначала показавшиеся ему плавающими рюкзаками. Через несколько секунд Галарца понял, что это и есть пропавшие дети.

Рыбак заметил, что его леска запуталась, и проследил за ее направлением. Он догадался, что одна из девочек обернула ее вокруг ладони, чтобы ее не унесло в море. Галарца крикнул детям, что не даст им утонуть. Мужчина некоторое время продолжал тянуть леску, но вскоре бросился искать подмогу. Неподалеку от пляжа он наткнулся на 17-летнего юношу и спросил его, хорошо ли он плавает. Как оказалось, парень мечтал стать спасателем на воде и, не раздумывая, прыгнул в волны.

Пока рыбака не было, одна из трех девочек смогла выбраться самостоятельно. Юноша вытащил еще одну, пока Галарца удерживал удочкой третью девочку. На спасение ушло около 20 минут.

Спасенным детям оказалось от 11 до 13 лет. Они признались, что так и не поняли, как заметили в воде леску. По словам рыбака, девочкам повезло, что она не оборвалась.

«Это был очень напряженный момент, было бы ужасно увидеть, как они умирают. Такое зрелище стояло бы перед глазами всю мою оставшуюся жизнь, если бы я не сделал ничего, чтобы помочь им», — заметил Галарца.

После спасения подростков доставили в пункт первой помощи. Пляж, на котором произошел инцидент, считается опасным для купания: на нем много камней и сильные волны.

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