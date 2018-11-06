Рыболов поймал в море младенца

В Новой Зеландии рыболов вытащил из моря 18-месячного ребенка, который сбежал от родителей. Об этом сообщает Associated Press

Гус Хатт (Gus Hutt) заметил плывущего по волнам младенца, когда проверял поставленные на пляже донки. Он поймал его за руку и вытащил из воды. «Даже тогда я считал, что это всего лишь кукла, — вспоминает мужчина. — Лицо как из фарфора, волосики намокли. Но тут он тихонько пискнул. "Боже мой, — думаю. — Это ребенок, причем живой"».

Хатт отнес мальчика в расположенный неподалеку палаточный лагерь. По словам хозяйки лагеря Ребекки Солтер (Rebecca Salter), промокший малыш был очень бледным, а в его волосы и одежду набился песок. «Я побежала в дом и принесла целую груду полотенец и одеял, чтобы его согреть, — рассказывает она. — Все это время он хныкал».

Как выяснилось, родители младенца спали в лагере и не заметили, как он улизнул из палатки. Мальчик смог добраться до моря, упал в воду и проплыл около 15 метров. «Если бы меня там не было, или я пришел на минуту позже, то не увидел бы его», — говорит рыболов.

Ребенка отвезли в больницу. После осмотра врачи заключили, что он не пострадал. Полиция не планирует привлекать его родителей к ответственности.

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