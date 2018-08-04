Появилось видео побега годовалого малыша из детского сада

Портал «Вологда.рф» опубликовал на YouTube запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как годовалый мальчик самостоятельно уходит из частного детского сада и гуляет по двору в течение 10 минут.

Сайт пишет, что это произошло 12 июля в Вологде, но видео появилось только сейчас. Мать ребенка Светлана Гудкова рассказала, что малыша оставили без присмотра, в результате он, как следует из ролика, в одном памперсе вышел на улицу через незакрытую дверь черного входа и убежал.

По словам матери, во дворе на ребенка обратила внимание сердобольная женщина. «Она привела его сначала в другой детский сад. Видимо, его воспитатели позвонили в учреждение по соседству. До этого момента там малыша никто не искал», — сообщила Гудкова. Нашедшая мальчика женщина также обратилась в полицию, благодаря чему семья узнала об инциденте.

После случившегося Гудковы через управляющую компанию добыли запись с камеры видеонаблюдения. Материалы направлены в прокуратуру и Следственный комитет, проводится проверка. Помимо этого, семья обратилась в несколько надзорных ведомств.

В детском саду заявили об ужесточении мер контроля работы воспитателей. Сообщается, что причастный к инциденту педагог уволен.

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