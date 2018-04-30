Сумоисты довели младенцев до слез

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В токийском храме Сэнсо-дзи прошел ежегодный фестиваль «Наки Сумо», во время которого борцы сумо доводят младенцев до слез. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Сумоистам, стоящим на помосте в традиционной одежде, дали в руки детей возрастом до года. По команде борцы принялись издавать странные звуки и корчить рожи, а жрец, исполняющий роль судьи, начал повторять: «Плачь! Плачь! Плачь!» Победителем стал ребенок, который заплакал быстрее и громче других.

В основе фестиваля, который появился около четырех веков назад, лежит японское поверье, что плач младенца отпугивает злых духов, а ребенок, который много плачет, вырастает здоровым и удачливым. За участие детей в «Наки Сумо» родители платят до 10 тысяч иен (около 6 тысяч рублей).

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