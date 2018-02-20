Фестиваль испускающих газы порноактрис приправят рэп-баттлом

В Японии в день Праздника девочек пройдет фестиваль испускающих газы красивых девушек. Об этом сообщает портал SoraNews24.

Фестиваль под названием «Все слушают, как красивые девушки портят воздух, часть вторая» пройдет в одном из развлекательных центров Токио. В анонсе события организаторы обращаются ко «всем 120 миллионам любителей порчи воздуха в Японии» и обещают, что порадуют и глаза, и носы фанатов, так как «красивые девушки будут испускать газы на все лады». В фестивале примут участие три японские порнозвезды.

Девушки заранее предупредили, что, возможно, им придется притворяться, так как «все зависит от самочувствия». Точная программа фестиваля неизвестна, однако она включает в себя рэп-батл, участницы которого должны портить воздух в конце каждой строчки. Победительницей признают самую ритмичную девушку.

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Впервые фестиваль прошел около четырех месяцев назад. Посетители фестиваля должны быть старше 18 лет, входная плата составляет 4-4,5 тысячи йен (примерно 2120-2380 рублей).

Хинамацури или Праздник девочек — один из главных японских праздников, который отмечается 3 марта. В этот день семьи, где есть девочки, выставляют подставки со специальными куклами хина нинге, а сами девушки переодеваются в кимоно с цветочным рисунком, ходят в гости, обмениваются подарками и едят сладости.

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