Украинец поймал на спиннинг ребенка в ледяной реке и спас ему жизнь

В Киеве рыбак с помощью спиннинга вытащил мальчика из ледяной реки. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

Ричард Горда рыбачил на реке Десенка и заметил в 20 метрах от берега 11-летнего ребенка на тонкой льдине. Мужчина одолжил у товарища Сергея Булавского спиннинг с мощным шнуром и успешно его закинул. «Малый схватился за шнур, и я тихонько вывел его к берегу вместе со льдиной. Руки у меня дрожат, а малый с другом пошли домой. Рыбалка удалась», — отметил он.

Горда не считает свой поступок подвигом. По его словам, он просто оказался в нужное время в нужном месте. «То, что я бросил и попал с первого раза, — это благодарить Бога. По-другому не вижу. Второй попытки не могло быть. Лед под малым трещал», — объяснил рыбак. Он также отметил, что за последние шесть лет ему уже приходилось спасать детей.

Украинец поделился видеозаписью произошедшего на странице в Facebook. В посте мужчина подчеркнул, что ребенок не пострадал, но получил урок на всю жизнь. «Следите за своими чадами и запрещайте им подходить к воде», — обратился он к пользователям сети.