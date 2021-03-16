Мужчина бросился в воду во время семейного ужина в ресторане и спас ребенка

Мужчина бросился в канал и спас тонущего мальчика в американском городе Вашингтон. Об этом сообщает портал WTOP News.

В субботу, 13 марта, Хуан Гонсалес (Juan Gonzalez) ужинал c возлюбленной и дочерью в одном из ресторанов, расположенных на берегу Вашингтонского канала. В какой-то момент до семьи начали доноситься крики о помощи.

«Мы услышали, что люди кричат и поняли, что что-то произошло», — сказал Гонсалес. Оказалось, что мальчик упал в ледяную воду недалеко от того места, где они обедали.

«Я увидел ребенка в воде и подумал, что вода холодная, значит, что-то может случиться. Через несколько секунд я уже прыгал», — отметил он.

Гонсалез подплыл к плачущему мальчику и дотащил его до лестницы, по которой оба выбрались на берег. Там ребенка уже ждали врачи. Мальчика отвезли в больницу для проведения обследования.

Ранее сообщалось, что житель валлийской деревни Крайстчерч вблизи Ньюпорта во время похода в горы спас из тонущего в ледяной реке автомобиля двоих мужчин. Пострадавших доставили в больницу.