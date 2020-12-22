Турист спас двух упавших в ледяную реку на автомобиле мужчин

Житель валлийской деревни Крайстчерч в близи Ньюпорта во время похода в горы спас из тонущего в ледяной реке автомобиля двоих мужчин. Об этом сообщает издание Wales Online.

В субботу, 12 декабря, 22-летний Гарри Блекберн (Harry Blackburn) отправился на пик Пен-и-Ван с друзьями. Когда группа возвращалась на парковку к своему автомобилю, несколько туристов услышали визг тормозов и звук удара.

Когда Блекберн подошел ближе, он услышал звук сигнала автомобиля и громко включенное радио. «Я видел только силуэт транспортного средства, которое лежало на крыше. Внутри находились два человека. Они не шевелились», — рассказал он.

«Салон автомобиля быстро заполнялся водой, поэтому я бросил рюкзак и куртку, схватил фонарь и полез вниз по крутому берегу», — рассказал Блекберн. Задняя часть транспортного средства была разбита.

Мужчина залез в ледяную воду и увидел, что обе подушки безопасности автомобиля открылись. «Я сумел вытащить водителя, и он с силой вдохнул воздух. Он спотыкался и выглядел ошеломленным», — сказал Блекберн.

Он дотащил водителя до берега и отправился спасать пассажира. Пострадавший мог передвигаться только на четвереньках, у него текла кровь из раны на голове.

Туристы вызвали скорую помощь для обоих мужчин. Пострадавших доставили в больницу. На следующий день водитель отправил Блекберну сообщение с благодарностью за спасение.

Ранее сообщалось, что генеральный консул Великобритании в китайском городе Чунцин спас тонущую в реке туристку на глазах у толпы зевак. На кадрах cпасения видно, как в считанные секунды он снял обувь и прыгнул в водоем к туристке.