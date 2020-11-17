Высокопоставленный дипломат спас тонущую в реке девушку на глазах у толпы зевак

Генеральный консул Великобритании в китайском городе Чунцин спас тонущую в реке туристку на глазах у толпы зевак. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 14 ноября, британский высокопоставленный дипломат Стивен Эллисон гулял по древнему городу. Когда он находился возле реки, в водоем неожиданно упала девушка, собрав возле себя десятки зрителей. 61-летний Эллисон, чемпион по триатлону, поспешил на помощь туристке, потерявшей сознание.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как студентка поскользнулась на камне и упала в реку. За кадром слышны крики людей, однако никто не спешит прийти пострадавшей на помощь. В считанные секунды Эллисон снял обувь и прыгнул в водоем к туристке. Как только он подплыл к ней, в воду бросили спасательный круг.

Эллисон вытащил девушку на сушу и оказал ей первую помощь. Вскоре туристка пришла в сознание и задышала. При падении она не получила серьезных травм.

Видео спасения распространилось по социальным сетям. Комментаторы возмутились, что огромная толпа народа стояла безучастно и равнодушно наблюдала за происходившим. «Кошмар. Большинство людей снимали видео, и только несколько человек попытались помочь, и первым из них был иностранец», — писали интернет-пользователи.

Британское консульство в Китае опубликовало в официальном Twitter-аккаунте видео, на котором Эллисон спасает туристку. «Мы все безмерно гордимся нашим генеральным консулом в Чунцине Стивеном Эллисоном, который в субботу прыгнул в реку, чтобы спасти тонущую студентку и доставить ее в безопасное место», — написали представители консульства.

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