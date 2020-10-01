Подросток спас тонущего годовалого ребенка и прославился

Подросток из английского города Ноттингли, графство Йоркшир, спас тонущего в канале годовалого ребенка. Об этом сообщает издание Yorkshire Post.

3 мая 15-летний Райли Фергюсон (Ryley Ferguson) вместе с другом выгуливал собак и увидел маленького мальчика, который сидел на берегу канала Эр энд Колдер.

«Его ноги свисали в воду. Он начал махать нам. Мы бы не увидели его, если бы он не махал. Мы пошли дальше, и мой друг закричал: “Он упал, он упал!” Не было ни всплеска, ни суеты, но я видел, что он тонет», — рассказал англичанин.

Не теряя времени, Фергюсон снял пальто и обувь и нырнул в воду. Он переплыл на другой берег и спас ребенка. Оказалось, что годовалый Реджи Джонсон (Reggie Johnson) сбежал из дома без ведома родителей.

«Если бы нас не оказалось поблизости, никто не увидел бы его. Вокруг больше никого не было. Я не думаю, что сделал что-то выходящее из ряда вон. Я поступил так, как поступил бы любой другой человек в этой ситуации», — пояснил Фергюсон. Родители спасенного мальчика были счастливы и очень благодарны ему за помощь.

Молва о героизме подростка распространилась по городу, его номинировали на получение награды за храбрость. Награждение состоится 13 октября.

Ранее сообщалось, что подросток из американского города Уотербери, штат Коннектикут, получил от полиции медаль за спасение молодой матери и трех ее детей из горящего автомобиля. Он извлек мать и троих детей за несколько секунд до того, как пламя полностью охватило автомобиль.