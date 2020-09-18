Подросток вытащил мать с тремя детьми из горящей машины

Подросток из американского города Уотербери, штат Коннектикут, получил от полиции медаль за спасение молодой матери и трех ее детей из горящего автомобиля. Об этом сообщает издание VT.

18-летний Джастин Гевин (Justin Gavin) шел в магазин и заметил горящий автомобиль. Сидевшая за рулем женщина не замечала сигналов других водителей и продолжала движение по улице.

Гевин погнался за машиной и сумел заставить водителя остановиться. После этого он открыл дверь и вытащил сидевшую за рулем американку и трех ее детей, которые находились на заднем сиденье. Через несколько секунд пламя полностью охватило автомобиль.

Начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло (Fernando Spagnolo) наградил Гевина медалью за храбрость.

«Я просто подумал, что если бы я оказался в такой ситуации, я бы хотел, чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Я думаю, мои инстинкты взяли свое. Это было довольно страшно, потому что я не знал, успею ли вытащить всех вовремя. К счастью, у меня получилось», — заявил Гевин.

Ранее сообщалось, что в американском штате Индиана 11-летний подросток угнал автомобиль Mercedes-Benz и тем самым спас своей бабушке жизнь. Он благополучно довез бабушку до дома, где ей оказали необходимую медпомощь.