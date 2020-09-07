11-летний мальчик угнал Mercedes-Benz и спас своей бабушке жизнь

В американском штате Индиана 11-летний подросток угнал автомобиль Mercedes-Benz и тем самым спас своей бабушке жизнь. Об этом сообщает газета New York Post.

Пи Джей Брюер-Лей (PJ Brewer-Laye) и его бабушка Анжела гуляли примерно в двух с половиной километрах от дома. Внук катался на детском электромобиле, когда заметил, что его бабушке нездоровится. Он решил доехать до гаража и пересесть в бабушкин Mercedes-Benz, чтобы довезти ее до больницы.

«Я оперлась о дорожный знак и неожиданно увидела, что с правой стороны ко мне приближается мой Mercedes-Benz. Машина катилась ко мне спокойно и медленно, — рассказывает Анжела. — Я посмотрела, кто за рулем. Там сидел он — мой Пи Джей. Этому ребенку всего 11 лет, но он водит как профессионал».

Пи Джей благополучно довез бабушку до дома, где ей оказали необходимую медпомощь. «Он не задел бордюр и не заехал на траву, вообще ничего такого, — вспоминает американка. — Он припарковал машину в гараже и помог мне выйти».

По словам Анджелы, ее муж учит Пи Джея водить машину. Однако это был первый раз, когда внук самостоятельно ехал на автомобиле по дороге.

Ранее сообщалось, что в штате Западная Австралия дети спасли бабушку от смерти и получили награду. В августе Джейона и близнецов Арчи и Чарли наградили памятными игрушками и медалями за проявленную отвагу и спасение жизни.