Президент Португалии спас тонущих девушек во время отдыха

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спасти тонущих девушек во время отдыха на пляже. Об этом сообщает портал 20minutos.

Глава государства в минувшие выходные был на двухдневном отдыхе в регионе Алгарве. 15 августа он увидел двух девушек, у которых возникли проблемы после падения с каноэ. 71-летний де Соуза нырнул в воду и помогал им, пока к месту не подплыл другой человек на гидроцикле.

«Девушки приплыли с другого пляжа: их унесло сильным течением и принесло в этом направлении. Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть [каноэ], ни залезть на него, ни плыть — настолько сильное течение», — рассказал президент. Он также порадовался, что оказался не единственным, кто пришел на помощь.

Портал отмечает, что де Соуза провел большую часть своего отпуска, посещая разные территории страны. Делал он это для развития туризма, который пострадал из-за коронавируса.

Пост президента в Португалии является, по сути, церемониальным. Он не имеет исполнительной власти, но в условиях кризиса может распустить парламент. Главу государства выбирают на пять лет, этот пост он может занимать не более двух сроков.