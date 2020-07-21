В Белом доме рассказали о спасенных Трампом миллионах американцев

Президент США Дональд Трамп спас миллионы жизней американцев во время пандемии COVID-19. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макиани во время пресс-конференции, опубликованной в Twitter-аккаунте резиденции президента.

Несмотря на то что Трамп стал призывать к скорейшему открытию экономики и снятию карантинных мер, именно он спас 3-4 миллиона жизней, считает Макиани. Она подчеркнула, что чаще всего карантин вводили местные власти, в то время как федеральные власти просто распространяли рекомендации. По ее мнению, властям нужно учитывать то, как долгий карантин влияет на американцев.

Помимо этого, пресс-секретарь ответила на вопрос журналистки о том, почему Трамп долгое время не появлялся в маске на публике, а потом назвал носящих защиту американцев патриотами. По мнению Макиани, люди могут быть уверены в том, что президент здоров: он каждый день делает тесты на наличие инфекции. Она также считает, что отсутствие маски на Трампе не противоречит его словам о патриотизме.

Трамп лишь единожды побывал на публике в маске — во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона на прошлых выходных. До этого долгое время он не надевал маску, однако утверждал что, надев маску на лицо, он похож на персонажа вестернов. Он признался, что однажды надевал черную защитную маску и ему даже понравилось, как он в ней выглядит.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в США превысило 3,8 миллиона человек. 140,9 тысячи погибли от вызванных пневмонией COVID-19 осложнений.

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