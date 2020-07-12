Трамп впервые за время пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске. Об этом сообщает CNN.

Глава государства надел индивидуальное средство защиты во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий. На нем была темно-синяя маска с золотой президентской печатью в левой нижней части. «Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», — сказал американский лидер.

10 июля американский лидер пообещал впервые публично надеть маску. По словам главы государства, ношение маски в больнице крайне уместно. Он отметил, что обеспокоен возможностью передачи каких-либо бактерий от него пациентам. «У меня нет проблем с маской», — подчеркнул Трамп.

Ранее глава государства утверждал, что, надев маску на лицо, он похож на персонажа вестернов. Он признался, что однажды надевал черную защитную маску и ему даже понравилось, как он в ней выглядел. Кроме того, президент высказался в поддержку ношения масок, отметив, что «это хорошо».

Во время эпидемии коронавируса Трамп вопреки официальным рекомендациям властей неоднократно появлялся на публичных мероприятиях без маски. За это его неоднократно критиковали как политические оппоненты, так и простые граждане в социальных сетях.

По данным на 12 июля, в мире насчитывается более 12,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 561 тысячи скончались, еще 6,9 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.

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