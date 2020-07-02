Трамп сравнил себя с персонажем вестернов

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business, что, надев маску на лицо, он похож на персонажа вестернов.

Как рассказал американский лидер, он надевал черную защитную маску и ему даже понравилось, как он в ней выглядел. «Я подумал, что она (маска — прим. «Ленты.ру») выглядит хорошо. Выглядело это как Одинокий рейнджер», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США высказался в поддержку ношения масок, отметив, что «это хорошо».

На протяжении долгого времени Дональд Трамп отказывался носить маску во время публичных мероприятиях. Он объяснял это тем, что держит дистанцию от людей, а контактирующие с ним проходят тестирование на коронавирус.

Ранее Трампа и его жену Меланию раскритиковали за то, что они появились без защитной маски на встрече с пенсионерами.

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