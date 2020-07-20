Трамп назвал патриотами носящих маски американцев

Президент США Дональд Трамп назвал патриотами американцев, носящих во время пандемии коронавируса медицинские маски. Об этом он написал в Twitter.

По словам американского лидера, многие граждане высказывают мнение о патриотичности использования индивидуальных защитных средств в условиях, когда сложно соблюдать социальную дистанцию. «Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!» — похвастался он, прикрепив фотографию, где он запечатлен в маске.

Трамп добавил, что американцы едины в общих усилиях по борьбе с «вирусом-невидимкой Китая».

Ранее хозяин Белого дома заявил, что не будет советовать всем американцам носить медицинские маски. Он отметил, что хочет, чтобы у людей была определенная свобода.

Трамп лишь единожды побывал на публике в маске — во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона на прошлых выходных. До этого долгое время он не надевал маску, однако утверждал что, надев маску на лицо, он похож на персонажа вестернов. Он признался, что однажды надевал черную защитную маску и ему даже понравилось, как он в ней выглядит.