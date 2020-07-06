Белый дом оправдал слова Трампа о «безвредных» случаях коронавируса

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани выступила в поддержку заявления президента США Дональда Трампа о том, что 99 процентов случаев заболевания коронавирусом «абсолютно безвредны». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, глава государства пытался отметить тот факт, что большинство заболевших американцев в итоге выживет. Макинани подчеркнула, что слова президента — основанное на науке фактическое заявление.

Пресс-секретарь в попытке оправдать заявление лидера страны также продемонстрировала график, согласно которому смертность в США ниже, чем во Франции, Италии и Великобритании. Тем не менее исходя из данных на графике смертность в Соединенных Штатах составляет около пяти процентов, что противоречит словам Трампа.

Ранее Трамп заявил, что число случаев нового китайского вируса в стране возросло (из-за массового тестирования), однако смертность снизилась. Он также призвал «фейковые новостные СМИ» освещать эту информацию и рекорды по созданию новых рабочих мест.

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