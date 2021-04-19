Заключенные спасли запертого в автомобиле ребенка и попали на видео

В американском штате Флорида заключенные воспользовались навыками взлома автомобилей и спасли запертого в машине ребенка. На видеозапись произошедшего обратило внимание здание Unilad.

Группа заключенных занималась ремонтом дороги в районе города Тампа, когда мужчина случайно запер в автомобиле свою годовалую дочь. Ключи также остались в машине, поэтому он не мог ее открыть.

Возле автомобиля собралась толпа зевак. Это привлекло внимание помощников шерифа, которые охраняли заключенных.

На записи, снятой матерью девочки, видно, как группа людей в тюремных униформах вскрывает замок автомобиля, чтобы вызволить ребенка. Они открыли дверь за несколько минут, и девочка воссоединилась с родителями.

«Наши подопечные — это люди, которые совершали ошибки. Мы стараемся реабилитировать их, чтобы вернуть в общество. Многие из них знают, что были не правы, делали неправильный выбор, но они хотят вернуть жизнь в правильное русло», — сказал представитель офиса шерифа округа Паско Крис Нокко (Chris Nocco).

В результате произошедшего ребенок не пострадал. На записи слышно, как толпа радуется освобождению девочки благодаря особым навыкам заключенных.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия трое заключенных спасли охранника, у которого случился сердечный приступ. Они выскочили из камеры и бросились на помощь мужчине.