15 надзирателей едва совладали с драчливым заключенным в американской тюрьме

Mediatakeout

Заключенный, содержавшийся в Центральном исправительном центре Чикаго (штат Иллинойс, США) подрался с 15 надзирателями. Видео, снятое камерой наблюдения, было опубликовано в Facebook.

Материалы по теме Джентльмены удачи Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения

Вырывающегося заключенного пытались удержать два сотрудника исправительного учреждения. Он схватил одного из них за ногу, и все трое упали на пол. К драке подключились еще четыре офицера, но не смогли надеть на заключенного наручники и расступились.

Когда мужчина поднялся на ноги, один из надзирателей брызнул в него из газового баллончика, и драка возобновилась. Чтобы совладать с заключенным, понадобилось 15 человек.

Драка была снята камерой видеонаблюдения. В Facebook ролик посмотрели более 1,7 миллиона раз. Он собрал 15 тысяч лайков.